مختبرات البنتاغون البيولوجية السرية تمتد من أفريقيا إلى جورجيا...ما عملها؟

نشرت الصحفية البلغارية ديلانا غيتاندجيفا، المعروفة سابقًا بأفلام حول الحرب في سوريا، تحقيقًا، تفضل وسائل الإعلام البلغارية عدم نشره. تشير المؤلفة إلى أن الجيش الأمريكي لا يزال ينتج الفيروسات القاتلة والبكتيريا والسموم في انتهاك لاتفاقيات الأمم المتحدة.

تكشف وثائق البنتاغون عن حقائق مروعة حول البرنامج العسكري للتجارب البيولوجية في الولايات المتحدة وحول العالم، وفقًا لموقع bgr.news-front.info.

العلماء العسكريون تحت الغطاء الدبلوماسي يختبرون فيروسات مصطنعة في مختبرات البنتاغون في 25 دولة. مئات الآلاف من الناس يصابون بانتظام بالتهابات ويعانون من مسببات الأمراض والأمراض الخطيرة، من بين الدول التي فيها المختبرات جورجيا وكازاخستان وأوزبكستان وأرمينيا.

يتم تمويل برنامج المختبرات الحيوية الأمريكي من قبل وكالة DTRA العسكرية، بموجب برنامج تبلغ ميزانيته 2.1 مليار دولار، ويشمل برنامج التعاون البيولوجي المشترك، مع بلدان الاتحاد السوفيتي السابق (جورجيا وأوكرانيا) والشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأفريقيا.

جورجيا - منطقة الأسلحة البيولوجية:

يقع مركز لوغار (جورجيا) على بعد 17 كم من قاعدة القوات الجوية الأمريكية فازياني في ضواحي تبليسي. يتم تنفيذ البرنامج العسكري هنا من قبل علماء الأحياء في المجموعة الطبية العسكرية الأمريكية في جورجيا (USAMRU-G) والمقاولين من القطاع الخاص بموجب عقد مع DTRA. يتاح مختبر بيولوجي بدرجة ثالثة من الأمن الحيوي فقط للمواطنين الأمريكيين الذين يمكنهم الوصول إلى المعلومات السرية. ويتمتعون بالحصانة الدبلوماسية الممنوحة لهم بموجب الاتفاق الحكومي الدولي بشأن التعاون الدفاعي مع جورجيا (2002).

تمنح الاتفاقية المبرمة بين الولايات المتحدة وجورجيا الوضع الدبلوماسي للموظفين العسكريين والمدنيين الأمريكيين العاملين في البرنامج. وفقا للسجل الفيدرالي الأمريكي، تشمل الأنشطة في مركز لوغار دراسة العوامل البيولوجية (الجمرة الخبيثة، التوليميا) ، والأمراض الفيروسية (مثل حمى النزيف) و "الحصول على المواد البيولوجية للتجارب المستقبلية".

التجارب في الماضي:

تم الاعتراف رسميًا بالتعاون في عام 1999 بين الولايات المتحدة ومجرمي الحرب اليابانيين من "مفرزة 731" سيئة السمعة خلال الحرب الكورية، على الرغم من أن الوثائق ذات الصلة لم تنشر إلا بعد 20 عامًا.

كما قام إرهابيون بدعم من وكالة المخابرات المركزية الأمريكية ، شبكة "نظام فيدل كاسترو" بإحضار فيروس الطاعون الإفريقي إلى كوبا في عام 1971، مما دمر 500000 حيوان مصاب في شهر ونصف فقط. وفقًا لبعض الخبراء، يدل وباء الإيبولا واسع النطاق الذي حدث مؤخرًا في إفريقيا (2013) إلى اختبار محتمل لأحد أنواع الأسلحة البيولوجية الجديدة الواعدة.

في الوقت الحالي، على وجه الخصوص، قد يُنظر إلى برامج انتشار الفيروسات المعدلة وراثيًا المدعوم من وكالة مشاريع البحوث المتقدمة في الدفاع الأمريكي (DARPA) على أنها تطوير عوامل بيولوجية لإيصالها إلى أهداف العدو.

© Photo / Public Domain الجمرة الخبيثة

الشركات الخاصة تحت الغطاء الدبلوماسي:

منفذو البرامج العسكرية DTRA هم شركات خاصة. لا يخضعون للمساءلة المباشرة أمام الكونغرس ويمكنهم التحايل على القانون بسبب عدم وجود مراقبة مباشرة. يتمتع الموظفون المدنيون أيضًا بالحصانة الدبلوماسية، رغم أن هؤلاء الأشخاص ليسوا دبلوماسيين. وبالتالي، يمكن للشركات الخاصة أن تعمل نيابة عن الحكومة الأمريكية تحت غطاء دبلوماسي دون مراقبة مباشرة من قبل الدولة المضيفة، جورجيا. وغالبا ما تستخدم هذه الممارسة من قبل وكالة المخابرات المركزية لعملاء سريين.

تعمل ثلاث شركات أمريكية خاصة في مركز لوغار وهي - CH2M Hill و Battelle و Metabiota. باستثناء البنتاغون، فإنهم يديرون المشاريع الفيدرالية المتعلقة بالبحوث البيولوجية ووكالة الاستخبارات المركزية والوكالات الحكومية الأخرى. CH2M Hill لديها عقد مع DTRA ب 341.5 مليون دولار في إطار برنامج البنتاغون للمختبرات البيولوجية في جورجيا وأوغندا وتنزانيا والعراق وأفغانستان وجنوب شرق آسيا. نصف هذا المبلغ (161.1 مليون دولار) يصرف على عقد مع مركز لوغار في جورجيا. وفقًا لعرض تقديمي من CH2M Hill حول المشروع ، توفر الشركة الأمريكية تخزين العوامل البيولوجية في مركز لوغار ، حيث تعمل مع متخصصين كانوا يصنعون أسلحة بيولوجية في الماضي.

باتيل هي متعاقدة بمبلغ 59 مليون دولار، وتمتلك الشركة خبرة في العمل مع وكلاء بيولوجيين لأنها عملت بالفعل في برنامج الأسلحة الأمريكي على 11 عقدًا من عقود الجيش الأمريكي في الماضي (1952-1996). تعمل باتيل في مخابر البنتاغون الحيوية في أفغانستان وأرمينيا وجورجيا وأوغندا وتنزانيا والعراق وأفغانستان وفيتنام. تجري الشركة أبحاثًا واختبارًا باستخدام مواد كيميائية شديدة السمية ومواد نشطة بيولوجيًا ممرضة.

© AFP 2019 / KHALIL MAZRAAWI هجوم باستخدام أسلحة بيولوجية وكيميائية

التجارب العسكرية مع الحشرات:

الحرب الحشرية هي نوع من الحرب البيولوجية التي تستخدم فيها الحشرات لنشر الأمراض المعدية. تظهر وثائق من برنامج في جورجيا أن البنتاغون يجري اختبارات الحشرات هذه.

في عام 2014 ، تم تجهيز مركز لوغار بمصنع خاص لتربية الحشرات. هكذا بدأ مشروع Sand Fly في جورجيا والقوقاز. يغطي المشروع أيضًا الأراضي الواقعة خارج جورجيا - القوقاز الروسي. في 2014-2015 تم دراسة ذباب الرمل من فصيلة الفيبوتوميني كجزء من مشروع آخر، "أنشطة مراقبة الحمى الحادة".

منذ عام 2015 ، بدأ سكان تبليسي يلاحظون الذباب يطير في الحمامات. نفس النوع من الذباب يعيش بشكل في المنازل ويمكن رؤيته على مدار العام في جورجيا ، بغض النظر عن الموسم (عادةً ما يكون موسم التكاثر في جورجيا قصير جدًا - من يونيو إلى سبتمبر). يقول الشهود إن الذباب ظهر في أحواض الاستحمام ويقرصون الشخص أثناء السباحة.

منذ بدء مشروع الاحتياطي الفيدرالي في جورجيا والقوقاز في عام 2014، هاجمت نفس الحشرات الموجودة في جورجيا داغستان المجاورة (روسيا). وفقا للسكان المحليين، فإنها تسبب طفح جلدي بعد اللدغات، وتعيش في المجاري وتظهر في الحمامات.

يحمل ذباب فلبوتومين طفيليات خطيرة في اللعاب وينقلها عندما يعض إلى دم الإنسان. المرض الذي تسببه له أهمية كبيرة للبنتاغون. في عام 2003 ، أثناء الحرب في العراق، تعرض الجنود الأمريكيون لهجوم وعض شديد من الذباب الرملي المصاب بالسموميات. هذا المرض شائع في العراق وأفغانستان. إذا ترك دون علاج، فإن الشكل الحاد للمرض يكون قاتلاً.

© AFP 2019 / DPA / Frank Leonhardt ذبابة

البنتاغون يدرس الجمرة الخبيثة:

الجمرة الخبيثة تستخدم في الإرهاب البيولوجي، على الرغم من أنه تم تطويرها في الماضي كسلاح للجيش الأمريكي. على الرغم من ادعاء البنتاغون بأن البرنامج الحالي دفاعي فقط، فإن الحقائق تشير إلى عكس ذلك. في عام 2016 ، أجرى علماء أمريكيون في وسط لوغار دراسة حول "التسلسل الجيني لبكتيريا الجمرة الخبيثة في اللقاح السيبيري 55-VNIIVViM" بتمويل من برنامج DTRA في تبليسي تحت قيادة ميتابيوتا (مقاول في إطار المشروع الفيدرالي لوزارة الدفاع الأمريكية في جورجيا).

البنتاغون يدرس الخفافيش:

يعتقد أن الخفافيش مصدر انتشار إيبولا، ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية وغيرها من الأمراض المميتة. ولكن لا أحد يعلم كيف تصل هذه الفيروسات إلى البشر، DTRA لديها عدد من المشاريع لدراسة مسببات الأمراض على الخفافيش كجزء من برنامج التعاون البيولوجي المشترك.