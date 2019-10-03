الرئيس الإسرائيلي: نحن في حاجة أمنية ملحة لتشكيل حكومة وحدة وطنية

قال رئيس الدولة الإسرائيلية، رؤوبين ريفلين، إن هناك حاجة اقتصادية أمنية تلزم جميع الأطراف بالعمل على إقامة حكومة وحدة وطنية.

وأشار ريفلين إلى أن مسألة إقامة حكومة وحدة وطنية كهذه لا تعتبر أمنية اجتماعية فحسب، بل هي حاجة ملحة؛ بحسب هيئة البث الإسرائيلية "مكان".

وجاءت تصريحات الرئيس الإسرائيلي في سياق خطابه في المراسم الافتتاحية للكنيست الـ 22، صباح اليوم، الخميس.

وأوضح رؤبين ريفلين أن نتائج الانتخابات الأخيرة للكنيست هي إصدار بطاقة حمراء من قبل الناخبين إلى ممثليهم ضد الشعبوية وضد الطريقة السياسية المتبعة.

وقال الرئيس ريفلين:

إن هناك فرصة حقيقية تقف أمام قادة الشعب لتشكيل حكومة وحدة وطنية، التي من شأنها أن تساهم في وضع حد للخلافات وأن تجد الأمور المشتركة بيننا وأن تعمل لصالح المواطنين، ومن أجل إنعاش الاقتصاد وتعزيز أمن الدولة.

وأضاف ريفلين أنه في حال تشكيل حكومة كهذه فإنها حتما ستتفوق في تحقيق إنجازات عظيمة، من أبرزها مواجهة غلاء المعيشة وخفض الأسعار ومواجهة حماس وحزب الله بصورة ناجعة.

وتابع الرئيس الإسرائيلي بأن بلاده ترنو إلى معالجة قضايا المسنين والمعاقين وتحسين نوعية الحياة والقضاء على أعمال العنف والجرائم المستشرية في المجتمع العربي.