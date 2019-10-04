بعد اختراق "بريده الصوتي"... الأمير هاري يقاضي صحيفة بريطانية

أعلنت صحيفة "ذا صن" البريطانية، اليوم الجمعة، أن الأمير البريطاني و"دوق ساسكس"، الأمير هاري، من المقرر أن يقاضيها، بسبب مزاعم التنصت على هاتفه.

قالت متحدثة باسم الأمير هاري، إنها تقدمت بدعوى قضائية بالنيابة عنه، إلى المحكمة العليا، والتي تتهم فيها الصحيفة البريطانية بـ"اعتراض رسائل بريده الصوتي بشكل غير قانوني"، وفقا لـ"رويترز".

ولم توضح المتحدثة باسم الأمير هاري المزيد من التفاصيل في بيانها الصادر اليوم.

وتأتي مقاضاة الأمير هاري لصحيفة "ذا صن"، بعد أيام من قيام زوجته، ميغان ماركل، برفع دعوى قضائية منفصلة ضد صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد الماضي، بسبب انتهاكها المزعوم للخصوصية، وانتهاك حقوق الطبع والنشر، بعد نشرها رسالة خاصة أرسلتها إلى والدها.

وبسبب تصرف صحيفة "ديل ميل"، شن الأمير هاري هجوما عنيفا على الصحافة الشعبية، متهما إياها بشن حملة قاسية ضد زوجته ميغان ماركل جعلته "شاهدا صامتا" على معاناتها.

وقال في بيان مطول وعاطفي نشر على حساب الزوجين الملكيين على الإنترنت إن "الصحافة" هاجمت ميغان يوميا تقريبا طوال الأشهر التسعة الماضية".

واستذكر والدته الراحلة الأميرة ديانا، مشيرا إلى أنها كانت تعاني من كيفية تغطية الأخبار المتعلقة بها في وسائل الإعلام.

وأضاف أن السبب الذي دفعه إلى رفع الدعوى هو خوفه المتجذر من أن "التاريخ قد يعيد نفسه"، قائلا: "لقد فقدت والدتي والآن أشاهد زوجتي وهي تقع ضحية للقوى المؤثرة نفسها...لقد رأيت ما يحدث عندما يتم تحويل شخص أحبه إلى سلعة، ولم يعد يعامل أو ينظر إليه كشخص حقيقي".