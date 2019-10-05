الديمقراطيون يطالبون بينس بتقديم وثائق تتعلق بأوكرانيا في إطار مساءلة ترامب

طالب الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي نائب الرئيس، مايك بينس، بتقديم وثائق تتعلق بأوكرانيا في إطار مساءلة ترامب.

واشنطن - سبوتنيك. وأمهل رؤساء 3 لجان في مجلس النواب بينس حتى 15 أكتوبر ليقدم الوثائق حول لقائه مع الرئيس الأوكراني يوم 1 سبتمبر/أيلول الماضي، والاتصال الهاتفي بين الرئيس دونالد ترامب وزيلينسكي يوم 25 يوليو/تموز الماضي.

هذا وكان موظف في الاستخبارات الأمريكية قد كشف عن مكالمة هاتفية جرت، في 25 يوليو الماضي، بين الرئيس الأميركي ونظيره الأوكراني، ودفعت هذه المسألة الديموقراطيين، الذين يسيطرون على مجلس النواب إلى فتح تحقيق في 25 سبتمبر بشبهة إساءة الرئيس استخدام سلطته بطلب المساعدة من دولة أجنبية للتدخل في الانتخابات في محاولة لتشويه سمعة خصمه السياسي، جو بايدن.

وسيتقرّر بنتيجة هذا التحقيق ما إذا كان المجلس سيصوّت على توجيه اتهام رسمي للرئيس، وبالتالي ترك مصيره لمجلس الشيوخ الذي يعود إليه أمر إدانة ترامب وعزله، أو تبرئته وبالتالي استمراره في منصبه.

وأعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، في وقت سابق، أن التحقيقات بشأن عزل الرئيس الأميركي ستركز على سلوكه حيال أوكرانيا، والادعاءات المتعلقة به.

وكانت "وول ستريت جورنال" أشارت إلى أن ترامب في هذه المحادثة حث زيلينسكي على بدء تحقيق ضد هانتر بايدن، نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، منافس ترامب المحتمل في انتخابات 2020.