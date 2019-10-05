إصابة العشرات بانفجار قنبلة في كشمير

أعلنت شرطة كشمير، اليوم السبت، أن هجوما بقنبلة يدوية أسفر عن عشرة مدنيين في مدينة أنانتناج بجنوب الإقليم.

وذكرت وكالة "India Today" أن قنبلة ألقيت في منطقة سكنية ما أسفرت عن إصابات مختلفة.

وتتأجج مشاعر الكثيرين في كشمير منذ أن حرمت الهند الشطر الخاص بها في المنطقة ذات الأغلبية المسلمة من الحكم الذاتي في الخامس من أغسطس آب وأغلقت شبكات الهواتف وفرضت قيودا تشبه حظر التجول في بعض المناطق لإخماد الاستياء.

وخففت السلطات بعض هذه القيود تدريجيا لكن اتصالات الهواتف المحمولة والإنترنت لا تزال مقطوعة إلى حد بعيد في وادي كشمير.

وقال مسؤول بالشرطة إن الانفجار وقع قرب مكتب حكومي وأصاب سبعة أشخاص بينهم شرطي وصحفي.