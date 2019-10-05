"الليكود" الحاكم في إسرائيل يتخذ قرارا حاسما مع نتنياهو

أعلن حزب "الليكود" الإسرائيلي الحاكم أنه سيصادق على ترشيح رئيس حكومة تسيير الأعمال، بنيامين نتنياهو، لرئاسة الحكومة الجديدة.

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، صباح اليوم، السبت، أن الحزب أوضح أن نتنياهو استجاب للاقتراح الذي قدمه رئيس مركزية الحزب وزير الخارجية، حاييم كاتس، بأن تعقد اللجنة المركزية للحزب نفسه اجتماعا الخميس المقبل، للمصادقة على أن يكون نتنياهو هو مرشح الحزب لرئاسة الحكومة.

רה"מ נתניהו משדר לחץ. הוא יורד מעניין הפריימריז כי הוא מבין שהנושא עלול לסבך אותו. האם יש בקיעים בתמיכה של הימין בנתניהו?@YoavYoavkrak #השבוע pic.twitter.com/SrubFg90uu — כאן חדשות (@kann_news) October 4, 2019

وأكدت القناة العبرية "كان" أن قرار الحزب ينص على أن الحزب لن يكون جزءا إلا في حكومة يرأسها نتنياهو، سواء لولاية كاملة أو لجزء من ولاية في إمكانية تناوب داخل الحكومة نفسها.

وأشارت القناة العبرية إلى أن تأكيد الحزب الحاكم جاء على خلفية إعلان نتنياهو نيته الدعوة لانتخابات تمهيدية مبكرة لرئاسة الحزب، بهدف قطع شك أحزاب المعارضة، بإمكانية انتخاب قائد غيره للحزب "الليكود".

وسبق أن شدد نتنياهو، غير مرة، على الإسراع بإقامة حكومة وحدة وطنية، وعدم إهدار وقت الدولة.