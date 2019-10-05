طهران ترصد تحركات الولايات المتحدة في المنطقة على مدار الساعة

طهران - سبوتنيك. وقال زاده في تصريحات نقلتها وكالة "فارس" الإيرانية اليوم السبت أن "معظم المصالح الأمريكية تبعد عنا 220 كيلومترا ولو قاموا بشن ضربة فإننا سنستهدف مصالحهم"، مضيفا "نسعى لصنع أسلحة تتفوق على السلاح الأمريكي وتكون أقل قيمة وتتناسب مع جغرافيا التهديد".
في سياق متصل، قال مساعد الشؤون السياسية في الحرس الثوري العميد يدالله جواني، في تصريحات لوكالة "تسنيم" الإيرانية، إن "المقاومة الإسلامية اليوم لا تتردد في الرد على الهجمات الصهيونية ولا تعاني من أي نقص، لكن إجراءاتها تستند إلى تقديرات دقيقة وفي الوقت المناسب".
وأضاف "من الممكن لبعض الذين ليس لديهم تقدير دقيق للمشهد توقع رد مختلف، ولكن يجب أن يكون الرد مؤثرا وفي الوقت المناسب"، قائلا: المقاومة ستقوم بالرد بالوقت المناسب على أي عمل أمريكي إسرائيلي".
ونوه العميد جواني، بأن إيران أعلنت مرارا أن سياستها الإقليمية هي الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، قائلا، إن "إيران على استعداد لتوفير الأمن للخليج الفارسي ومضيق هرمز بمساعدة دول المنطقة، وأعلنت مرارا أن السبب الرئيسي لزعزعة الأمن في المنطقة هو أمريكا وإسرائيل وبعض الدول الأوروبية".
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