نائب رئيس الوزراء الروسي يلتقي بالرئيس الفنزويلي في كراكاس

يجتمع نائب رئيس الوزراء الروسي يوري بوريسوف، اليوم السبت، في كاراكاس مع الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو.

وقال مكتب نائب رئيس الحكومة الروسية، في بيان: من المقرر عقد اجتماع مع الرئيس الفنزويلي نيكولا مادورو".

وأشار البيان، نائب رئيس الوزراء الروسي قد وصل بالفعل إلى كراكاس.

هذا وأعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، سابقا، أن بلاده ستوقع اتفاقيات اقتصادية مع موسكو خلال زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي إلى كاراكاس.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق، خلال لقائه مع نظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، أن التعاون في المجال العسكري التقني بين روسيا وفنزويلا من حيث توريد قطع الغيار وإنشاء مراكز خدمات إصلاح المعدات يجري وفقا للمواعيد المحددة.