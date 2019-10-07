إيران تنشر لأول مرة فيديو للخميني من منفاه في فرنسا

وقالت موقع "جماران" الإيراني إن "هذا الشريط ينشر لأول مرة، ويظهر فيه الخميني خلال إقامته في بلدة نوفل لوشاتو، حيث نفي إلى فرنسا في مثل هذا اليوم من العام 1978".

📽 نشرت وسائل إعلام إيرانية مقطع فيديو يُنشر لأول مرة لـ #الإمام_الخميني، خلال فترة إقامته في فرنسا في بلدة نوفل لوشاتو، حيث نفي إلى فرنسا في ٦ تشرين أول ١٩٧٨ ومن ثم عاد لإيران ليقود الثورة الإسلامية التي غيرت وجه العالم. pic.twitter.com/OVxbE0snxt — iBra 💉 إبرة ® (@ib_red_d) October 6, 2019

ووصل الخميني إلى هذه البلدة الواقعة في ضواحي باريس في 6 أكتوبر/تشرين الأول 1978، بعد ترحيله من العراق بقرار من نائب رئيسه آنذاك، صدام حسين، وأقام في فرنسا حتى 16 يناير/كانون الثاني 1979، حينما عاد إلى إيران ليقود الثورة الإسلامية التي أطاحت بحكم الشاه، محمد رضا بهلوي، وغيرت نظام السلطة في البلاد.