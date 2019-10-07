مسؤول تركي كبير: نملك القوة اللازمة للقضاء على الإرهاب دون دعم الحلفاء

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول التركي، قوله إن بلاده هي التي ستقرر نطاق ومكان وتوقيت الإجراءات الاحترازية التي ستتخذها لدرء المخاطر عن أمنها.
وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد أعلن في وقت سابق، إن بلاده عازمة على تطهير المنطقة الحدودية مع سوريا من الإرهابيين.
وأشار جاويش أوغلو إلى أن بلاده عازمة على ضمان أمن تركيا من تلك الجماعات.
قال الوزير التركي، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، "منذ بداية الأزمة في سوريا، دعمنا وحدة أراضي البلاد، وسنواصل القيام بذلك من الآن فصاعدا".
وتابع: "سنساهم في إرساء السلام والاستقرار في سوريا".
وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أعلنت أن القوات الأمريكية لم تف بالتزاماتها وانسحبت من المناطق الحدودية مع تركيا.
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