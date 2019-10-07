مسؤول تركي كبير: نملك القوة اللازمة للقضاء على الإرهاب دون دعم الحلفاء

قال مسؤول تركي كبير، اليوم الاثنين، إن بلاده تملك القوة اللازمة للقضاء على الإرهاب من منبعه بدعم أو دون دعم من حلفائها، وذلك قبيل هجوم تركي متوقع في سوريا.

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول التركي، قوله إن بلاده هي التي ستقرر نطاق ومكان وتوقيت الإجراءات الاحترازية التي ستتخذها لدرء المخاطر عن أمنها.

كان البيت الأبيض قال، أمس الأحد، إن تركيا ستمضي قريبا في عمليتها العسكرية التي تخطط لها منذ فترة طويلة لإقامة ما تصفها "بمنطقة آمنة" في شمال سوريا وإن القوات الأمريكية لن تدعم أو تشارك في هذه العملية.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، قد أعلن في وقت سابق، إن بلاده عازمة على تطهير المنطقة الحدودية مع سوريا من الإرهابيين.

وأشار جاويش أوغلو إلى أن بلاده عازمة على ضمان أمن تركيا من تلك الجماعات.

قال الوزير التركي، في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر"، "منذ بداية الأزمة في سوريا، دعمنا وحدة أراضي البلاد، وسنواصل القيام بذلك من الآن فصاعدا".

وتابع: "سنساهم في إرساء السلام والاستقرار في سوريا".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أعلنت أن القوات الأمريكية لم تف بالتزاماتها وانسحبت من المناطق الحدودية مع تركيا.