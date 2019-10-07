أردوغان يعلن بدء انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة الحدودية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الإثنين، أن القوات الأمريكية بدأت بالانسحاب من المنطقة الحدودية بعد الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس الأحد.

أنقرة - سبوتنيك. وقال أردوغان خلال مؤتمر صحفي عقده قبيل زيارته إلى صربيا: "بدأت عملية انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة وفقا لما أكده الرئيس ترامب مساء أمس خلال الإتصال الهاتفي، وسيقوم المسؤولين الأمريكيين والأتراك المعنيين بتسيير الأعمال هنا".

وتابع أردوغان: "إن موضوع انسحاب القوات الأمريكية ليس جديدا حيث كان ترامب قد أعطى التعليمات حول الموضوع وأمر بالانسحاب".

في سياق متصل، أصدر وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، اليوم الاثنين 7 أكتوبر/تشرين الأول، إعلانا جديدا، بعد دقائق من إعلان "سوريا الديمقراطية" انسحاب القوات الأمريكية من الحدود مع سوريا، قال فيه إن بلاده عازمة على تطهير المنطقة الحدودية مع سوريا من الإرهابيين.

وقال الوزير التركي في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر": "منذ بداية الأزمة في سوريا، دعمنا وحدة أراضي البلاد، وسنواصل القيام بذلك من الآن فصاعدا".

وتابع: "سنساهم في إرساء السلام والاستقرار في سوريا".

وكانت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) أعلنت أن القوات الأمريكية لم تف بالتزاماتها وانسحبت من المناطق الحدودية مع تركيا.