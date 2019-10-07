إيران تعلن إنجاز اختبارات القمر الصناعي "ظفر"

أعلنت إيران، اليوم الاثنين، أنها أنجزت الاختبارات المتعلقة بالقمر الصناعي "ظفر".

قال رئيس مركز أبحاث الفضاء الإيرانية، حسين صميمي، في تصريح صحفي له اليوم الاثنين نقلته وكالة "فارس" الإيرانية، "لقد أنجزنا الاختبارات المخبرية اللازمة للقمر الصناعي "ظفر".

وأضاف أنه "فيما يتعلق بتطوير الأقمار الصناعية للاتصالات فقد بدأنا بالقمر (ناهيد 1) ولنا أيضا القمر الصناعي (ناهيد 2) العملاني الذي سنقوم بتسليمه العام المقبل".

وقال صميمي "نعمل حاليا على إعداد القمر الصناعي للاستشعار عن بعد (بارس 1) الذي سنقوم بتسليمه للمنظمة الفضائية حتى نهاية العام الإيراني الجاري".

وبشأن مشروع إرسال رائد إلى الفضاء قال إن "مهمة إرسال رائد إلى الفضاء هي من مسؤوليات المنظمة الفضائية التي تقوم بتنظيم برنامجها في هذا الإطار".