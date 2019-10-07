ترامب: حان الوقت لكي يعمل الأغنياء في المنطقة لحماية أنفسهم

شدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، على أنه حان الوقت لكي يعمل الأغنياء في "المنطقة على حماية أنفسهم"، قاصدا منطقة الشرق الأوسط.

وقال ترامب عبر حسابه على موقع "تويتر" اليوم الاثنين: "الولايات المتحدة فعلت أكثر مما توقعه الجميع، بإلقاء القبض على 100% من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي".

وأضاف الرئيس الأمريكي "حان الوقت لكي يعمل الأغنياء في المنطقة على حماية أنفسهم ومناطقهم".

وأتم دونالد ترامب "الولايات المتحدة عظيمة".

....the captured ISIS fighters and families. The U.S. has done far more than anyone could have ever expected, including the capture of 100% of the ISIS Caliphate. It is time now for others in the region, some of great wealth, to protect their own territory. THE USA IS GREAT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 7, 2019

تصريح ترامب يأتي عقب تأكيدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بشن عملية عسكرية "شرق الفرات"، مع بدء انسحاب القوات الأمريكية، من مناطق في سوريا.

وأعلن البيت الأبيض، فجر اليوم الأثنين، بعد محادثات هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، أن الولايات المتحدة لن تدعم تركيا في عمليتها في شمال سوريا.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم السبت الماضي، إن أنقرة تخطط لإطلاق عملية في شمال سوريا شرق نهر الفرات، في الأيام المقبلة.

وأكد أردوغان أن العملية التركية تهدف لتطهير الحدود السورية مع تركيا من الميليشيات الكردية، وإنشاء منطقة أمنية وإيواء اللاجئين السوريين هناك.