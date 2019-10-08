ترامب: المملكة المتحدة سعيدة جدا بقرار الانسحاب الأمريكي من شمال سوريا

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، أنه تشاور مع جميع حلفاء الولايات المتحدة، بشأن السماح لتركيا بشن عملية شرق الفرات بشمال سوريا ضد قوات حماية الشعب الكردية.

وقال ترامب، إنه تشاور مع الجميع قبل إعطاء الضوء الأخضر لتركيا، مؤكدا أن بريطانيا كانت من بين "المتحمسين للقرار".

وأضاف، خلال حديث في البيت الأبيض: "يمكنني أن أسمي الكثير ممن يشعرون بسعادة غامرة لأننا نعود إلى الوطن"، وفقا لصحيفة "ذا إندبندنت" البريطانية.

وتابع الرئيس الأمريكي، "إن المملكة المتحدة سعيدة جدا بهذا القرار. كما تعلمون لديهم جنود هناك أيضا. وغيرهم كذلك. ولكن الكثير من الناس يتفقون معها بشدة. أنا أتفهم كلا الجانبين".

Trump claims ‘UK is thrilled’ by decision to let Turkey invade Syria https://t.co/4cGXQWfQUx — Independent US (@IndyUSA) October 7, 2019

وبدأت الولايات المتحدة، في وقت سابق من يوم الاثنين، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".

وأعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم الثلاثاء، أنه تم استكمال جميع الاستعدادات لبدأ العملية العسكرية في شمال سوريا، كما أرسل الجيش تعزيزات جديدة للحدود.

وقالت الوزارة في بيان على تويتر: "استكملنا جميع الاستعدادات اللازمة لعملية عسكرية محتملة في شمال شرق سوريا".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في كلمة ألقاها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن إقامة المنطقة الآمنة شمال شرق سوريا، والتي عملت عليها بلاده بالتعاون مع الولايات المتحدة، ستسمح بإعادة 3 ملايين لاجئ سوري إلى هذه الأراضي، فيما شددت أنقرة مرارا على تصميمها إنجاز هذا العمل لوحدها حال تطلبت الضرورة.

وأكدت الخارجية التركية، مساء يوم الإثنين، أن أنقرة مصممة على تطهير شرق الفرات السورية من الإرهابيين وإنشاء المنطقة الآمنة.

وفي ذات الصدد، قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخرالدين ألطون، إن تركيا تصرفت بصبر كبير وبالتنسيق مع الحلفاء فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب بسوريا، "لكن لم يعد بإمكانها الانتظار ولو لدقيقة واحدة".