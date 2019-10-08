سماء هوليود تهنئ بوتين

وسجل سكان منطقة هوليود في مقاطعة لوس أنجلوس في ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية فيديو تهنئة بوتين بمناسبة عيد ميلاده. ويبيِّن الفيديو قيام طائرة مجهولة برسم أحرف اسم فلاديمير بوتين ورقم عيد ميلاده VVP67 في السماء.

Посмотреть эту публикацию в Instagram #VVP67 or #VVPG7 #MERCURYRETROGRADE Публикация от Preston Olivia James (@prestonoliviajames) 7 Окт 2019 в 9:48 PDT

وأعلن سكان من مقاطعة لوس أنجلوس عبر مواقع التواصل الاجتماعي أنه تمت بهذه الطريقة تهنئة بوتين بمناسبة عيد ميلاده.

واحتفل فلاديمير بوتين في السابع من أكتوبر/تشرين الأول بعيد ميلاده السابع والستين. واحتفل بوتين بعيد ميلاده موجودا في غابة إقليم توفا بعيدا عن العاصمة والمدن الروسية الكبيرة.