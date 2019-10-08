طهران: مقترح مكتوب حول مبادرة سلام في مضيق هرمز يعرض على دول المنطقة قريبا

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن طهران ستعرض قريبا على دول المنطقة مقترحا مكتوبا لمبادرة السلام في مضيق هرمز.

وحسب وكالة "إرنا" الإيرانية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، إن طهران ستعرض قريبا على دول المنطقة مقترحا مكتوبا لمبادرة السلام في مضيق هرمز.

وكان الرئيس الإيراني حسن روحاني دعا إلى تشكيل تحالف جديد يسمى تحالف الأمل لضمان الأمن في منطقة الخليج وبحر عمان ومضيق هرمز، ويكون بمشاركة دول المنطقة، وتحت مظلة أممية.

وقال روحاني خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر الشهر الماضي، "أدعو كافة الدول المتأثرة بالتطورات في الخليج للمشاركة بتحالف الأمل، أي مبادرة هرمز للسلام".

وأضاف: "هذه المبادرة تشمل مجالات التعاون المختلفة كالعمل الجماعي لتحقيق أمن الطاقة وحرية الملاحة وتدفق النفط من وإلى مضيق هرمز، وأبعد منها".

وتصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وشهد تصعيدا عسكريا، خاصة في منطقة الخليج، حيث أرسلت الولايات المتحدة المزيد من القوات العسكرية بعد وقوع هجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان. إضافة إلى إسقاط طائرة استطلاع أميركية حديثة بصاروخ إيراني فوق مضيق هرمز، كما دعت واشنطن إلى تشكيل تحالف دولي لحماية الملاحة الدولية في مياه الخليج ومضيق هرمز، وهو المقترح الذي رفضته طهران في عدة مناسبات، مؤكدة أن تأمين الملاحة في مياه الخليج مسؤوليتها، ومسؤولية دول المنطقة، وأن وجود قوات أجنبية في المنطقة سيزيد من التوتر وعدم الاستقرار.