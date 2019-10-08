انعقاد الجمعية العامة لاتحاد وكالات أنباء البحر المتوسط "أمان"

انعقدت، اليوم، في العاصمة الجزائرية، الدورة الـ 28 لأعمال الجمعية العامة لاتحاد وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط "أمان"، بمشاركة 16 وكالة أنباء تمثل دول حوض المتوسط.

ويتضمن برنامج الدورة، التي تستمر يومين، عدة قضايا منها مسائل العضوية، والمحتوى الإخباري والبصري "الفيديو"، كما سيتم تنظيم ورشة عمل تحت عنوان "وكالات الأنباء وتحديات العصر.. فرصة التوسع كوسيلة إعلام عالمية "، بالإضافة إلى تكريم أحسن المقالات والصور الصحفية خلال حفل خاص، بحسب وكالة "سانا".

Le lien pour suivre en direct, l'ouverture de la 28ème assemblée générale de l'Alliance des Agences de presse des pays de la Méditerranée (AMAN).



رابط البث المباشر لأعمال الدورة ال28 لجمعية رابطة وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسطhttps://t.co/agPIScZ28f pic.twitter.com/r45x2abx5b — APS | وأج (@APS_DZ) October 8, 2019

وأسس اتحاد وكالات البحر الأبيض المتوسط بهدف تبادل المعلومات والخبرات وتعزيز الحوار وتطوير التعاون بين الوكالات الواقعة على حوض البحر المتوسط، حيث يضم الاتحاد وكالات أنباء كل من دول سوريا والجزائر ومصر وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال ولبنان وليبيا وتونس وفلسطين واليونان وقبرص وألبانيا وصربيا وكرواتيا وموريتانيا والمغرب وتركيا.

وتعتبر هذه الدورة هي الثالثة في تاريخ الجزائر، التي كانت قد احتضنت أعمال الجمعية العامة سابقا في عامي 2003 و2009.