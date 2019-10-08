تحطم طائرة في ألمانيا

تحطمت طائرة في ألمانيا من طراز "إف 16" تابعة للقوات الجوية الأمريكية.

وقال متحدث باسم القوات الجوية الألمانية، إن الطائرة الحربية التي تحطمت قرب مدينة ترير بغرب ألمانيا، في مساء اليوم الثلاثاء، تابعة للقوات الجوية الأمريكية.

يتبع...