أمريكا تسحب قواتها العسكرية من شمال سوريا

كما نفى هوفمان، ما تناقلته بعض وسائل الإعلام الأمريكية والتي تفيد بأن الرئيس دونالد ترامب لم بإجراء مشاورات مع رئيس البنتاغون حول القضية السورية.
واستكملت تركيا الاستعدادات لتنفيذ عملية عسكرية للقضاء على وجود "وحدات حماية الشعب الكردية" أكبر مكونات تحالف قوات سوريا الديمقراطية (قسد) في شرق الفرات وخاصة عقب بدء عملية انسحاب القوات الأمريكية من شمال سوريا، فيما أعلن البيت الأبيض " أن القوات الأمريكية لن تدعم العملية العسكرية التركية المرتقبة شمال سوريا، ولن تشارك فيها، وأن القوات الأمريكية التي هزمت تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا وعدد من الدول)، لن توجد بشكل مباشر في تلك المناطق، وستكون تركيا مسؤولة بعد الآن عن إرهابيي "داعش" الذين اعتقلتهم الولايات المتحدة في المنطقة خلال العامين الأخيرين".
ويسيطر الأكراد السوريون على المنطقة الواقعة شرقي نهر الفرات حيث توسعت سيطرتهم بعد قضائهم على معظم تنظيم داعش (المحظور في روسيا وعدد من دول اخرى) والذي كان اتخذ من الرقة (كبرى مدن الشرق السوري) ما يسمى عاصمة الخلافة له. وقد أسس الأكراد هناك إدارة ذاتية ذراعها العسكري هي قوات سوريا الديموقراطية المدعومة من التحالف الدولي ضد داعش بقيادة الولايات المتّحدة.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)