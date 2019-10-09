"هدف واحد رصاصة واحدة"... إيران تجري مناورات مفاجئة للقوات البرية

انطلقت، صباح اليوم الأربعاء، مناورات مفاجئة للقوات البرية الإيرانية، في شمال غرب البلاد.

وحسب وكالة "فارس" الإيرانية للأنباء: "انطلقت المناورات بحضور القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبد الرحيم موسوي وبمشاركة وحدات التدخل السريع والوحدات المتحركة الهجومية بدعم من مروحيات طيران الجيش في المنطقة العامة لمدينة أرومية، مركز محافظة أذربيجان الغربية الواقعة شمال غربي إيران".

وأشارت الوكالة الإيرانية إلى أن "أحد أهداف هذه المناورات، هو تقييم الجهوزية القتالية وسرعة المبادرة والتحرك، وتنقل الوحدات تحت شعار "هدف واحد رصاصة واحدة".

من جانبه، أوضح القائد العام للجيش الإيراني عبد الرحيم موسوي، أسباب إقامة المناورات المفاجئة للقوة البرية في شمال غرب البلاد.

وقال اللواء موسوي: بعد "تغيير طبيعة وحدات القوة البرية للجيش إلى وحدات هجومية متحركة وتشكيل وحدات الرد السريع، بدأ تنظيم وتجهيز وتدريب هذه الوحدات على أساس هذه الأهداف الجديدة، وكان لا بد من إجراء اختبار بطريقة مفاجئة وغير متوقعة، لنرى مدى قدرة هذه الوحدات على الاستعداد القتالي والتحرك".

وأضاف: "ما زالت مراحل هذه المناورات جارية حاليا، ولحسن الحظ فإن هذا الاختبار كان جيدا للغاية حتى الآن، وحققت هذه الوحدات نتائج جيدة من حيث السرعة والحركة والهجوم نحو الأهداف المرسومة، وهو ما يبعث على الأمل".