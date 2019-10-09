استطلاع للرأي: الديمقراطيون مستعدون للمخاطرة بفرصهم في انتخابات 2020 لمساءلة ترامب

أظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة دولية أن أغلب الديمقراطيين الأمريكيين يريدون مساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى لو كان ذلك يعني إضعاف فرص حزبهم في الفوز بالبيت الأبيض في الانتخابات المقررة في عام 2020.

وأظهر الاستطلاع الذي أجرته وكالة "رويترز" ومؤسسة "إيبسوس" لقياس الرأي العام أن 55 بالمئة من الديمقراطيين قالوا إنه يتعين على زعماء حزبهم المضي قدما في مساءلة الرئيس الأمريكي حتى إذا كان ذلك يعني الدخول في عملية طويلة ومكلفة قد تضعف فرصهم في الانتخابات الرئاسية عام 2020.

واعتبر حوالي 66 في المئة من الديمقراطيين على أنه يتعين على الكونغرس المضي قدما في المساءلة، حتى لو كان ذلك يعني تأجيل مساعي إقرار قوانين قد تفيدهم شخصيا.

وبشكل عام، أظهر الاستطلاع أن مستوى التأييد للمساءلة، التي قد تفضي إلى عزل الرئيس لم يتغير بين الأمريكيين واستقر عند 45 بالمئة منذ الأسبوع الماضي. لكن المعارضة لمساءلة الرئيس تراجعت نقطتين مئويتين عن الأسبوع الماضي إلى 39 بالمئة.

ويرتفع التأييد لمساءلة ترامب منذ أواخر سبتمبر/أيلول، عندما قدم ضابط مخابرات أمريكي لم يكشف عن هويته بلاغا يتهم فيه الرئيس بالضغط على أوكرانيا للتحقيق مع المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن وابنه في قضية فساد.

وإجمالا أظهر الاستطلاع أن حوالي 51 بالمئة من الأمريكيين متفقون على أن ترامب ضغط على رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي للتحقيق مع بايدن وابنه في حين اختلف 27 بالمئة مع هذا الرأي.

وأُجري استطلاع الرأي على الإنترنت باللغة الإنجليزية على مستوى الولايات المتحدة بأسرها وشمل حوالي 1118 مواطنا أمريكيا منهم 454 عرفوا أنفسهم بأنهم ديمقراطيون و457 قالوا إنهم جمهوريون.