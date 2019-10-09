"نبع السلام" اسم العملية التركية شمالي سوريا

أعلن الرئيس التركي، رجي طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، عن أن العملية التركية شمالي شرق سوريا تدعى "نبع السلام".

#عاجل | أردوغان: الجيش التركي أطلق عملية نبع السلام ضد تنظيمي "بي كا كا/ ي ب ك" و"داعش" الإرهابيين في شمال سوريا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 9, 2019

وأضاف أن العملية العسكرية التركية موجهة ضد "حزب العمال الكردستاني" و"داعش".

وفي نفس السياق، أعلن الإعلام السوري، عن أن القوات التركية بدأت عمليتها في هجوم جوي على مدينة رأس العين بريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي.

هذا وبدأت الولايات المتحدة، يوم أمس الإثنين، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش"، (تنظيم إرهابي محظور في روسيا وعدد من الدول) وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".

وبدأت الولايات المتحدة، في وقت سابق من يوم الاثنين، سحب قواتها من منطقة شمال شرق سوريا قرب الحدود مع تركيا، وسط استعدادات الأخيرة لشن عملية عسكرية لتطهير هذه الأراضي من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تنشط ضمن تحالف "قوات سوريا الديمقراطية" المدعوم أمريكيا في الحرب على "داعش"، وتعتبرها أنقرة تنظيما إرهابيا وذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني".