رئيسة تايوان: سندافع عن سيادتها في مواجهة "الضغوط الصينية"

أعلنت تايوان أنها ستدافع عن سيادتها، في مواجهة ما وصفته بـ"الضغوط الصينية"، التي تتعرض لها الجزيرة من قبل بكين.

قالت وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، إن رئيسة تايوان، تساي إينج وين، تعهدت بالدفاع عن سيادة البلاد، قائلة إن حكومتها ستساعد في الدفاع عن الحرية والديمقراطية في الوقت الذي تكثف فيه بكين الضغوط على الجزيرة، التي تحكم نفسها والتي تعتبرها الصين إقليما منشقا.

جاء ذلك في خطاب بمناسبة اليوم الوطني، قالت فيه تساي إينج، إن مقترح الصين بتطبيق سياسة "بلد واحد ونظامين" بالنسبة لتايوان أثّر على الأمن الإقليمي.

وأضافت: "هونغ كونغ، التي تشهد احتجاجات مناهضة للحكومة منذ شهور على شفا "الفوضى" بسبب فشل ترتيب سياسي مماثل يضمن بعض الحريات".

ومنذ تولت تساي منصبها في 2016، كثفت بكين الضغط على الجزيرة بالدفع بدوريات تحمل قاذفات بشكل منتظم.

ومنذ 2016، خسرت تايوان سبعة حلفاء مع تحول الدول إلى علاقات مع بكين، التي لم تستبعد اللجوء للقوة لإعادة الجزيرة إلى سيطرتها.