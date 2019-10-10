دولة أخرى تبدي رغبة في شراء مقاتلة الجيل الخامس الروسية

أعلنت ذلك صحيفة الرصد العسكري "ميليتري ووتش"، مشيرة إلى أن ميانما (بورما سابقا) كشفت عن اهتمامها بمقاتلة الجيل الخامس الروسية بعد أن أعلنت روسيا عن بدء تصنيع طائرات "سو-57".

يذكر أن مقاتلات "ميغ-29" الروسية الصنع تشكل القوة الرئيسية لسلاح الجو الميانمي الآن.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أعلن، في 29 أغسطس/آب الماضي، عن إمكانية أن تشتري بلاده طائرات "سو-35" و""سو-57" من روسيا. وفي اليوم التالي أعلن أردوغان انطلاق مفاوضات توريد مقاتلات "سو-57" لبلاده.

وقامت طائرة "سو-57" بطلعتها الجوية الأولى في عام 2010. وبإمكانها أن تطير بسرعة 2600 كيلومتر في الساعة.