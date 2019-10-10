للمشاركة في افتتاح القصر الوطني... حمدوك يصل إثيوبيا

يقوم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بزيارة رسمية إلى إثيوبيا، اليوم الخميس، لإجراء محادثات مع المسؤولين الإثيوبيين.

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مشيرة إلى أن حمدوك يشارك بجانب رؤساء وممثلي دول الـ"إيقاد" في افتتاح القصر الوطني الذي أعيد ترميمه.

حمدوك يصل لإثيوبيا



وصل رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك إلى إثيوبيا اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الإثيوبيين للمشاركة بجانب رؤساء وممثلي دول الإيقاد في افتتاح القصر الوطني الذي أعيد ترميمه.



وكان في استقباله رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بجانب السفير السوداني لدى إثيوبيا pic.twitter.com/wtECQJISLN — SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) October 10, 2019

وبحسب الوكالة، وكان في استقبال حمدوك، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إضافة إلى السفير السوداني لدى إثيوبيا، بحسب وكالة الأنباء السودانية.

ونشرت الوكالة صورا، ترصد لحظة وصول رئيس الوزراء السوداني، إلى أديس أبابا، واستقباله من قبل المسؤولين الإثيوبيين.