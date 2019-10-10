للمشاركة في افتتاح القصر الوطني... حمدوك يصل إثيوبيا

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا"، مشيرة إلى أن حمدوك يشارك بجانب رؤساء وممثلي دول الـ"إيقاد" في افتتاح القصر الوطني الذي أعيد ترميمه.
حمدوك يصل لإثيوبيا— SUDAN News Agency (SUNA) 🇸🇩 (@SUNA_AGENCY) October 10, 2019
وصل رئيس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك إلى إثيوبيا اليوم لإجراء محادثات مع المسؤولين الإثيوبيين للمشاركة بجانب رؤساء وممثلي دول الإيقاد في افتتاح القصر الوطني الذي أعيد ترميمه.
وكان في استقباله رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد بجانب السفير السوداني لدى إثيوبيا pic.twitter.com/wtECQJISLN
وبحسب الوكالة، وكان في استقبال حمدوك، رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، إضافة إلى السفير السوداني لدى إثيوبيا، بحسب وكالة الأنباء السودانية.
ونشرت الوكالة صورا، ترصد لحظة وصول رئيس الوزراء السوداني، إلى أديس أبابا، واستقباله من قبل المسؤولين الإثيوبيين.
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