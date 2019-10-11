موقع عبري يتساءل: هل اقتربت ساعة الصفر بين إسرائيل وإيران

تساءل موقع إلكتروني إخباري عن موعد ساعة الصفر بين إسرائيل وإيران.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "ديبكا"، مساء أمس الخميس، أن حديث رئيس حكومة تسيير الأعمال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول مواجهة بلاده لأي تهديد إيراني يعني اقتراب ساعة الصفر.

ورجح الموقع الإلكتروني الإخباري مواجهة مرتقبة بين بلاده وإيران، معتقدا أن تصريحات نتنياهو تسير في هذا الطريق.

ونقل الموقع العبري على لسان نتنياهو، أمس الخميس، أن الجيش الإسرائيلي مستعد لمواجهة أي تهديد إيراني، سواء من خلال الدفاع أو الهجوم، وبأنه توجد حالات تستوجب ضربة استباقية.

وقال نتنياهو في مراسم أقامها الجيش الإسرائيلي في القدس الغربية المحتلة:

إن المركز الذي تنطلق منه حالياً الأعمال العدوانية في الشرق الأوسط هو النظام الإيراني في طهران، بحيث تسعى إيران لتشديد قبضتها وهيمنتها على كل من لبنان وسوريا والعراق واليمن وقطاع غزة.

ونقل الموقع الإخباري على لسان نتنياهو، في ذكرى حرب أكتوبر 1973:

توجد حالات تستوجب ضربة استباقية. إيران تتوعد بإزالتنا عن الخريطة، وتقول علنا إن إسرائيل ستزول، فهي تحاول المرة تلو الأخرى الهجوم علينا، لذا يتعين علينا التأهب للدفاع عن أنفسنا من هذا الخطر.

وتوقع الموقع الإلكتروني مواجهة قريبة بين إسرائيل وإيران، خاصة وأن كثير من الشواهد تشير إلى أن إيران تنوي الهجوم المسبق على إسرائيل، وهو ما كتبته أكثر من وسيلة إعلامية عبرية من قبل.