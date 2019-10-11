أول صور لناقلة النفط الإيرانية في البحر الأحمر 

نشر كاتب وباحث إيراني أول صور لناقلة النفط الإيرانية التي تعرضت للهجوم، صباح اليوم الجمعة، في البحر الأحمر.

وأفاد الكاتب الإيراني، عباس أصلاني، بأن الصور الأولية المنشورة لا تشير إلى وجود انفجار أو حريق، وبأن حالة السفينة الإيرانية مستقرة.

وكتب أصلاني، الباحث الزائر بمركز بحوث الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أن الصور الأولى من ناقلة النفط الإيرانية "سابيتي" في البحر الأحمر، التي تعرضت لانفجارين منفصلين، صباح الجمعة، تشير إلى أنها جاءت نتيجة لهجوم صاروخي محتمل.

The pictures indicate that there is no fire going on in the Iranian tanker #SABITI & the vessel seems to be in a stable situation.#Iran — Abas Aslani (@AbasAslani) October 11, 2019

وأفاد الكاتب الإيراني، عباس أصلاني، في تغريدة ثانية له على حسابه الرسمي على "تويتر"، بأن الصور تشير إلى أنه لا يوجد حريق في الناقلة الإيرانية "SABITI"، ويبدو أن السفينة في حالة مستقرة.

نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إرنا" عن مسؤول في شركة ناقلات النفط الإيرانية قوله إن الناقلة "سابيتي" ستغير مسارها بعدما استهدفها صاروخان بالبحر الأحمر بالقرب من السعودية.

ونسبت الوكالة إلى المسؤول قوله: "لا تزال بالبحر الأحمر لكن مسارها سيتغير... لم تعرض أي دولة تقديم المساعدة".

ورجحت وزارة النفط الإيرانية، في وقت سابق من اليوم، إصابة ناقلة النفط "سينوبا" في هجوم صاروخي على بعد 60 ميلاً من ميناء جدة السعودي.

وقالت العلاقات العامة بشركة ناقلات النفط الوطنية في بيان، اليوم الجمعة:

يرجح أن يكون سبب الانفجار الذي وقع في ناقلة النفط [سينوبا] هجوم بصاروخين عليها، عند الساعة 5 صباحا و5.20 على بعد 60 ميلاً من ميناء جدة السعودية ما أدى إلى وقوع الانفجار.