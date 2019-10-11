الخارجية الإيرانية: التحقيقات الأولية تشير إلى تعرض ناقلة النفط للاستهداف مرتين

حملت وزارة الخارجية الإيرانية المتورطين بـ"المغامرة الخطيرة"، والهجوم على الناقلة النفطية في البحر الأحمر، المسؤولية عن هذا التصرف، بما في ذلك التلوث البيئي الشديد الناشئ عنها في المنطقة.

الجهات الضالعة في الهجوم الخطير على ناقلتنا النفطية في البحر الأحمر تتحمل كامل المسؤولية عنه ومن بينها الأضرار البيئية بالمنطقة.

وقال موسوي في بيان اليوم الجمعة:

وأكد أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن "ناقلة النفط الايرانية تعرضت للهجوم من مكان قريب لممر العبور في شرق البحر الاحمر مرتين خلال نصف ساعة".

وأكدت الخارجية الإيرانية في بيان أن أفراد ناقلة النفط بحالة جيدة وهي مازالت في البحر الأحمر في منطقة الهجوم.

وأوضح عباس موسوي، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أنه جاري البحث عن تفاصيل الهجوم لمعرفة من يقف خلف هذا الهجوم وسيتم الإعلان عن التفاصيل بعد الوصول إلى نتائج نهائية في التحقيق.

وفي وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، نقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إرنا" عن مسؤول في شركة ناقلات النفط الإيرانية قوله إن ناقلة النفط الإيرانية "سابيتي" ستغير مسارها بعدما استهدفها صاروخان بالبحر الأحمر بالقرب من السعودية.

ونسبت الوكالة إلى المسؤول قوله: "لا تزال بالبحر الأحمر لكن مسارها سيتغير... لم تعرض أي دولة تقديم المساعدة".

ورجحت وزارة النفط الإيرانية، في وقت سابق من صباح اليوم، إصابة ناقلة النفط "سينوبا" في هجوم صاروخي على بعد 60 ميلاً من ميناء جدة السعودي.

وقالت العلاقات العامة بشركة ناقلات النفط الوطنية في بيان، اليوم الجمعة:

يرجح أن يكون سبب الانفجار الذي وقع في ناقلة النفط [سينوبا] هجوم بصاروخين عليها، عند الساعة 5 صباحا و5.20 على بعد 60 ميلاً من ميناء جدة السعودية ما أدى إلى وقوع الانفجار.