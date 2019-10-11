إخلاء مركز تجاري في مانشستر بعد أنباء عن حوادث طعن وعلاج 4 أشخاص

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الجمعة، أنه تم إخلاء مركز "آرنديل" التجاري في مدينة مانشستر بشمال بريطانيا بعد أنباء عن حوادث طعن.