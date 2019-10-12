الدفاع التركية تعلن تحييد 415 مسلحا من الفصائل الكردية ضمن عمليتها العسكرية شمالي سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، أن عملياتها العسكرية التي انطلقت الأسبوع الماضي ضد مواقع الفصائل الكردية شمالي سوريا قد أوقعت أكثر من 400 مسلح.

القاهرة - سبوتنيك. ونشرت الدفاع التركية بيانها من خلال تغريدة عبر "تويتر" وجاء فيه: "إن عملية نبع السلام في شرقي الفرات استمرت بنجاح على مدار الليلة الماضية، وتم بنجاح قصف مواقع إرهابيي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب/حزب الاتحاد الديمقراطي أرضا وجوا".

Press Release Regarding Certain Comments in the International Community on Operation Peace Spring https://t.co/5Ye10vZiNV — Turkish MFA (@MFATurkey) October 11, 2019

وأشار البيان إلى "بلوغ إجمالي عدد الإرهابيين الذين تم تحييدهم 415".

وكان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم " نبع السلام" وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة"".

وهاجم سلاح الجو التركي مدينة رأس العين وعدداً من المدن السورية الأخرى على حدود البلدين في نفس اليوم.

بعد ذلك تم الإعلان عن بداية الجزء الأرضي من العملية. ووفقاً لأحدث المعلومات من وزارة الدفاع التركية، بعد بدء عملية "نبع السلام" قصف الجيش التركي 181 هدفاً للقوات الكردية في شمال سوريا، وتفيد تقارير إعلامية عن وقوع خسائر وإصابات بين المدنيين.