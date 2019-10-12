وزير الدفاع التركي ينفي بيان البنتاغون حول قصف مواقع قوات أمريكية بسوريا

نفت وزارة الدفاع التركي، اليوم السبت، بيان وزارة الدفاع الأمريكية حول تعرض مواقع تواجد قوات أمريكية شمالي سوريا لقصف تركي خلال العملية العسكرية ضد الفصائل الكردية هناك.

ونقلت وكالة الأناضول عن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار قوله "قصف الجنود الأمريكيين وقوات التحالف غير وارد إطلاقا، ونحن ننسق مع الأمريكيين في مقرنا".

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن القوات الأمريكية في محيط كوباني في شمال سوريا تعرضت لنيران مدفعية من مواقع تركية.

​وبدأت تركيا يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".