توقف التسرب من ناقلة إيرانية تعرضت لهجوم وتحركها صوب الخليج

ذكرت وكالة مهر الإيرانية ،اليوم السبت، أن التسرب توقف من ناقلة نفط إيرانية تعرضت لهجوم صاروخي على ما يبدو في البحر الأحمر قبالة سواحل السعودية وأنها تتجه إلى الخليج.

وكانت وسائل إعلام إيرانية قد ذكرت أن الناقلة "سابيتي" هوجمت، أمس الجمعة، في واقعة ستعزز إذا تبين صحتها الشقاق في منطقة شهدت هجمات على ناقلات ومنشآت نفطية منذ مايو أيار، وفقا لـ "رويترز".

ونقلت الوكالة عن مسؤول لم يذكر اسمه "تتجه الناقلة نحو مياه الخليج الفارسي ونأمل أن تدخل المياه الإيرانية بأمان... وتسرب الشحنة توقف".

ولم يتسن التحقق من الواقعة على نحو مستقل، وهي الأحدث ضمن حوادث واجهتها ناقلات نفط في البحر الأحمر ومنطقة الخليج.

وقالت مجموعة أوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية إنه ليس لديها أدلة ملموسة توضح من المسؤول عن الواقعة.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن السفينة أصيبت مرتين دون ذكر ما الذي أصابها، ونشر التلفزيون الرسمي صورا لسطح الناقلة وقال إنها التقطت بعد الهجوم لكنها لا تظهر أي ضرر واضح. ولم يظهر هيكل الناقلة في الصور.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادث الذي جاء في أعقاب هجمات على ناقلات في الخليج في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران إضافة إلى هجوم على منشأتي نفط سعوديتين في سبتمبر/ أيلول.