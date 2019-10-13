عمران خان يصل طهران للقاء روحاني وخامنئي

وصل رئيس وزراء باكستان، عمران خان، اليوم الأحد، إلى العاصمة الإيرانية طهران.

وذكرت وكالة "فارس" الإيرانية أنه من المقرر أن يجري عمران خان محادثات مع كبار المسؤولين الإيرانيين حول العلاقات الثنائية وأحدث التطورات الاقليمية والدولية.

كما يلتقي رئيس وزراء باكستان، خلال الزيارة، بالرئيس الإيراني حسن روحاني وقائد الثورة علي الخامنئي.

وكانت وزارة الخارجية الباكستانية قد أصدرت بيانا، أمس السبت، اعتبرت فيه الزيارة جانبا من مبادرة للعمل على تعزيز الأمن والسلام في المنطقة.

نفت الخارجية الباكستانية، أول من أمس، ما تردد من تقارير إعلامية عن طلب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان من طلب لرئيس الوزراء، عمان خان، الوساطة مع إيران.

وفي بيان نشر على موقعها الرسمي، قالت الخارجية إن "هناك تقارير إعلامية خارجية تقول إن السلطات السعودية وبعضها قال ولي العهد السعودي أرسل خطابا أو رسالة إلى رئيس الوزراء، عمران خان، لتسلمها إلى القيادة الإيرانية لحوار مع السعودية".

وأضاف البيان إن "هذه التقارير بدون أساس حيث لم يتلق رئيس الوزراء أي رسائل أو خطابات، أو أن السعودية طلبت من باكستان القيام بأي دور وساطة مع إيران".

وأشار البيان إلى أن إمكانية وجود أي مبادرة لإجراء حوار بين المملكة العربية السعودية وإيران، البلدين الشقيقين لباكستان، هي محاولة من رئيس وزراء باكستان لضمان السلام في المنطقة.

وكانت وكالة "مهر" الإيرانية ذكرت في وقت سابق أن عمران خان سيتوجّه إلى إيران قريبا، وذلك بطلب سعودي ليكون الوسيط الجديد على خط الخلاف بين طهران والرياض.