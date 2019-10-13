"الممارسات العدائية الأمريكية"... خامنئي يوجه الحرس الثوري الإيراني بالاستعداد

وقال خامنئي، خلال كلمة في كلية الإمام الحسين العسكرية اليوم الأحد: "الأسلحة التي يمتلكها الحرس الثوري ينبغي أن تكون حديثة ومتطورة وملكا لكم، ويجب أن تخترعوها وتصنعوها بأنفسكم"، معتبرا أن "عزة وكرامة الحرس الثوري قد تضاعفت داخل إيران وخارجها بعد الممارسات العدائية الأمريكية ضده"، وذلك حسب وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".

وأكد "لحسن الحظ أن الأعداء ساعدوا في تعزيز هذه العزة والرفعة، فالأمريكان ومن خلال مماراتهم التعسفية ضد الحرس الثوري زادوا من هذه العزة والرفعة"، مضيفا هنالك درس دائم أمام أعين الحرس الثوري ألا وهو الآية الكريمة "وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم".

وكان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أعلن في أبريل/ نيسان الماضي، أن "الولايات المتحدة أدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمتها لـ"المنظمات الإرهابية" في سابقة هي الأولى لتصنيف واشنطن قوة حكومية أجنبية إرهابية".