أردوغان يعلن السيطرة على مركز مدينة رأس العين و4 قرى أخرى شمالي سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، سيطرة القوات التركية والقوات الحليفة لها على مركز مدينة رأس العين، و4 قرى أخرى في شمال سوريا، وذلك ضمن عملية "نبع السلام" العسكرية التي تشنها أنقرة على مواقع الأكراد شمال سوريا.

وقال أردوغان، اليوم الأحد، "تمت السيطرة على مركز مدينة رأس العين و4 قرى أخرى في الوقت الحالي"، مضيفا "أولوليتنا هي تنفيذ المنطقة الآمنة مع حلفائنا الموجودين في المنطقة"، وذلك حسب وكالة "الأناضول" التركية.

وأضاف "نبذل قصارى جهدنا لعدم إلحاق أي أذي بالمدنيين"، موضحا "تواجدنا في سوريا لتأمين حدودنا وتأمين عودة المهاجرين السوريين المتواجدين في تركيا، وليس لدينا غاية أو هدف في اكتساب أرض جغرافية".

#عاجل | #أردوغان: تمت السيطرة على مركز مدينة رأس العين و4 قرى في الوقت الحالي — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) October 13, 2019

​وبدأت تركيا يوم الأربعاء الماضي، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشائه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".