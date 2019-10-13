أمريكا تبدي "قلقها البالغ" بشأن تقارير عن مقتل سياسية كردية في سوريا

قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة اطلعت على تقارير عن مقتل السياسية الكردية، هفرين خلف، ومقاتلين أكراد أسرى في شمال شرق سوريا وأبدت "قلقها البالغ" من تلك التقارير.

وأضاف المتحدث، في تصريحات لوكالة "رويترز"، "نعتبر تلك التقارير مثار قلق بالغ وتعكس زعزعة الوضع بشكل عام في شمال شرق سوريا منذ بدء الأعمال القتالية".

وأضاف أن بلاده تدين بأقوى العبارات أي انتهاكات أو عمليات إعدام خارج نطاق القانون للمدنيين والأسرى وأنها تبحث في أمر تلك الملابسات.

قتلت الأمين العام لحزب "سوريا المستقبل" هفرين خلف، أمس السبت عندما حاولت الجماعات المدعومة من تركيا السيطرة على نقطة على الطريق الدولي.

وبحسب موقع "كردستان 24" قال الحزب في بيان "بحزن شديد يأسف حزب سوريا المستقبل على استشهاد المهندسة هفرين خلف، الأمين العام لحزب المستقبل في سوريا، بينما كانت تقوم بواجباتها الوطنية والسياسية".

وقال أحد كبار المسؤولين لـ"كردستان 24": "حاولت مجموعة من المرتزقة الأتراك السيطرة على طريق M4 وقتلت الكثير من الناس، وكانت هفرين أحدهم".