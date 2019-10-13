ترامب يعلن عن استعداداه لفرض عقوبات ضد تركيا

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، استعداده لفرض عقوبات ضد تركيا على خلفية عملية أنقرة العسكرية في سوريا ضد تشكيلات قوات سوريا الديمقراطية المتحالفة مع الولايات المتحدة.

وغرد ترامب عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قائلا " أنا أعمل مع (السيناتور) ليندساي غراهام والعديد من أعضاء الكونغرس ، بمن فيهم الديمقراطيون ، لفرض عقوبات قوية على تركيا. وزارة المالية مستعدة للبدء، وقد يتطلب الأمر قانونًا إضافيًا. هناك إجماع ممتاز على هذه المسألة". مضيفا أن تركيا طلبت عدم فعل ذلك.

Dealing with @LindseyGrahamSC and many members of Congress, including Democrats, about imposing powerful Sanctions on Turkey. Treasury is ready to go, additional legislation may be sought. There is great consensus on this. Turkey has asked that it not be done. Stay tuned! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 13, 2019

وأعلن وزير المالية الأمريكي، ستيفن منوشين، أيضًا أن الوزارة مستعدة "لفرض" العقوبات فورًا إذا لزم الأمر.

وأعلن أردوغان، في التاسع من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".

وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".