فرنسا تكثف جهودها الدبلوماسية من أجل وضع حد للهجوم التركي

أكدت فرنسا أنها ستكثف من جهودها الدبلوماسية بالتنسيق مع شركائها في التحالف ضد تنظيم داعش الإرهابي (المحظور في روسيا وبعض الدول)، وضمن دول الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ومجلس الأمن من أجل وضع حد للهجوم التركي في شمال شرق سوريا.

موسكو – سبوتنيك. وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان بعد اجتماع مجلس الدفاع والأمن القومي الذي ترأسه الرئيس إيمانويل ماكرون، مساء الأحد، إنه تم اتخاذ القرارات التالية: "تكثف الجهود الدبلوماسية بالتنسيق مع الشركاء في التحالف ضد "داعش" وضمن الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو ومجلس الأمن من أجل وضع حد للهجوم التركي".

وتابع البيان، "سيتم اتخاذ إجراءات في الساعات المقبلة لحماية الفرنسيين جنودا ومدنيين والمتواجدين في المنطقة ضمن التحالف الدولي ضد داعش أو ضمن بعثات إنسانية. سيتم إنشاء برنامج مخصص للوضع الإنساني وبشكل طارئ من أجل تلبية احتياجات السكان في شمال شرق سوريا".

وأكد البيان في ختام، أن الأولية هي منع تنظيم داعش الإرهابي من الظهور مجددا، وعبرت فرنسا عن خشيتها من فرار سجناء التنظيم الإرهابي قائلة، "نتابع عن كثب موضوع الخطر الناتج عن احتمال فرار سجناء داعش الإرهابيين بسبب الهجوم التركي".

كما أدانت فرنسا الهجوم التركي بأشد العبارات، مؤكدة أنها اتخذت إجراءات لتعزيز الأمن على الأراضي الفرنسية.

وبدأت تركيا يوم الأربعاء 9 أكتوبر / تشرين الأول، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش