أردوغان: قرار انسحاب واشنطن من شمال سوريا كان إيجابيا

أشاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بقرار واشنطن سحب قواتها من من شمال سوريا، مشيرا إلى أن القوات التركية الآن في مرحلة تطبيق قرار دخول منبج، في إطار عملية "نبع السلام" العسكرية التي تشنها القوات التركية على مواقع الأكراد شمالي سوريا.

وقال أردوغان في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، إن "لا خلاف بيننا وبين الولايات المتحدة حول منبج، ونحن الآن في مرحلة تطبيق قرارنا حول دخول منبج"، مؤكدا: "أولويتنا تحرير منبج من التنظيمات الإرهابية، وعودة المدنيين إليها".

وتابع الرئيس التركي إن "الاتفاق بيننا وبين الولايات المتحدة قبل عام كان انسحاب المنظمات الإرهابية من منبج وهذا لم يحصل"، كما أشاد بقرار واشنطن سحب قواتها من شمال سوريا، وقال إن " قرار انسحاب الولايات المتحدة من شمال سوريا يعتبر قرارا إيجابيا".

وحول نشر قوات تركية في مدينة عين العرب (كوباني) قال أردوغان: "نعتقد أننا لن نواجه أي مشكلة في عين العرب بسبب موقف روسيا الإيجابي".

وبدأت تركيا، يوم الأربعاء، عملية عسكرية شمالي سوريا، تحت اسم "نبع السلام" وادعت أن هدف العملية هو القضاء على ما أسمته "الممر الإرهابي" المراد إنشاؤه قرب حدود تركيا الجنوبية، في إشارة إلى "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ "حزب العمال الكردستاني" وتنشط ضمن "قوات سوريا الديمقراطية" التي دعمتها الولايات المتحدة في إطار محاربة "داعش".