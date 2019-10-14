لماذا تخشى دول الناتو من أن تقوض تركيا أمن الحلف؟

يعرب وزراء خارجية الدول الأعضاء في الناتو عن قلقهم المتزايد حيال العملية العسكرية التركية شمالي سوريا، خوفًا على أمن التحالف بأكمله؛ تحدث خبير إلى وكالة "سبوتنيك" عن مدى واقعية هذه المخاوف .

كيف بدأ كل شيء

أعلن اليوم الاثنين وزير خارجية لوكسمبورغ ، جان أسيلبورن، لدى وصوله إلى اجتماع لمجلس الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية أن عملية تركيا في شمال سوريا بعد اتفاق تعاون بين الأكراد ودمشق تهدد أمن دول الناتو.

وقال لوكسمبورغ: "تركيا عضو في الناتو، لكن منذ صباح اليوم يوجد تحالف من الأكراد ورئيس سوريا. هناك المادة الخامسة من معاهدة واشنطن، التي تنص على أنه إذا تعرضت إحدى الدول [الناتو] للهجوم، يجب على الدول الأخرى مساعدتها. تخيلوا لو أن سوريا أو حلفائها (روسيا وإيران) سوف ترد على تركيا وتهاجمها. هذا تهديد لأمن الناتو ".

لن يدعم الناتو تركيا

يعتقد غريغوري لوكيانوف، العالم السياسي والخبير في المجلس الروسي للشؤون الخارجية، أن الناتو لن يكون قادرًا على دعم تركيا جماعيًا إذا تصاعد الموقف. "من الضروري ، في رأيي، أن أؤكد أن موقف دول الناتو فيما يتعلق بالعملية العسكرية التركية في شمال سوريا أمر حاسم. قام عدد من الدول الأوروبية بالفعل بتقييد اتصالاتهم العسكرية مع تركيا، وقطع إمدادات المعدات العسكرية والسلع ذات الاستخدام المزدوج".

وتابع: "أعتقد أن الموقف الجماعي لحلف الناتو، الذي سيعبر عنه الأمين العام، سيكون أكثر تقييدًا وغير حاسم فيما يتعلق بتركيا. سيتم تغطية نقاط الضعف في التحالف بكل طريقة من أجل الحفاظ عليه. "

ولكن ماذا عن الالتزامات بموجب التحالف؟

وقال غريغوري لوكيانوف إن تركيا نفسها شنت عملية في سوريا، وبالتالي فإن الالتزامات المنصوص عليها في معاهدة واشنطن لا تعمل، "المادة الخامسة من معاهدة واشنطن بدرجة أو بأخرى تلزم دول الناتو بمواجهة تهديد واحد. لكن تركيا نفسها تشكل تهديدًا، إنها معتدية في هذا الوضع. وبالتالي، قد يتم حرمانها من الحق في حرب عادلة: حرب للدفاع عن النفس. إن موقف تركيا من أن المنظمات العسكرية والسياسية الكردية في شمال سوريا إرهابية لا تدعمها معظم الدول الأعضاء في الناتو.

هل سيرد الجيش السوري بضرب القوات التركية؟

وأكد لوكيانوف "أنا أعتبر سيناريو صدام عسكري مباشر بين القوات السورية والتركية أمراً مستبعداً للغاية. على أي حال، هذا ليس في مصلحة سوريا أو تركيا. القوات التي يتم نقلها الآن إلى منطقة منبج ومناطق نشر الأكراد ليست قوات ردع. هنا، من المرجح أن تكون القوى التي ترفع علم الجمهورية العربية السورية: الجانب السوري يريد إثبات أن سيادته تنتشر الآن في هذه المناطق. والسوريون لا يفكرون في أي صدام عسكري. بالنسبة لتركيا نفسها، هذا ليس مناسبًا ولا مربحًا. لذلك، حتى في حالة الصراع، قد لا تشارك القوات التركية بل القوات الموالية لتركيا التحالف الوطني الصومالي فقط. ستكون مسؤولية تركيا ضئيلة، أو لا تكون على الإطلاق. بالفعل، يلعب التحالف الوطني الصومالي الدور الرئيسي في العمليات العسكرية الأن؛ يتحملون المسؤولية الرئيسية. وفي هذا الصدد، أعتقد أن الجانب التركي سيكون قادرًا على تجنب أي صراع غير مرغوب فيه".