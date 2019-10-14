اصطفاف طابور لمصافحة بوتين في السعودية...فيديو

تم ذلك خلال المراسم الرسمية لاستقبال الرئيس الروسي ومحادثاته مع الملك سلمان في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، بمشاركة وفدين كبيرين من كلا الجانبين.

Все хотят пожать руку Путину pic.twitter.com/bBhDa6s3rd — RT на русском (@RT_russian) October 14, 2019

وستبحث قمة الملك سلمان والرئيس بوتين العلاقات الثنائية بين البلدين والملفات الإقليمية، كما ستشمل المباحثات آفاق التعاون في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة والتعاون العسكري التقني والتبادلات الثقافية والإنسانية.

وكان الرئيس التنفيذي للصندوق الروسي للاستثمار المباشر، كيريل دميتريف، قد أكد في وقت سابق اليوم الاثنين أن الصندوق سيوقع 14 اتفاقية جديدة مع عدد من الشركات السعودية، بقيمة تتجاوز 3 مليارات دولار.