التعاون السعودي الروسي... السعودية تدخل مجال صناعة الصواريخ

وستتعاون الدولتان بموجب إحدى الاتفاقيات في صناعة الصواريخ التي تحمل الأقمار الصناعية إلى الفضاء.

وأوضحت المؤسسة (الصندوق) الروسية للاستثمارات المباشرة أن روسيا والمملكة السعودية ستعملان بصورة مشتركة على تطوير صاروخ "ستارت 1". ومن أجل ذلك ستتعاون المؤسسة الروسية للاستثمارات المباشرة والشركة السعودية للتطوير التكنولوجي والاستثمارات في توفير التمويل للعملية التطويرية التحديثية التي سيخضع لها صاروخ "ستارت 1"، ثم تستخدمانه لأغراض تخدم مصلحة الدولتين. وفوق ذلك ستعمل الدولتان بصورة مشتركة على إبداع وإنتاج مكونات إضافية لصاروخ "ستارت 1".

تطوير التكنولوجيا الفضائية

صرح كيريل دميترييف، رئيس المؤسسة الروسية للاستثمارات المباشرة بأن روسيا والمملكة السعودية ستستخدمان صواريخ "ستارت 1" لنقل أقمار صناعية صغيرة لروسيا والمملكة إلى مدارات منخفضة في الفضاء.

وأشار رئيس المؤسسة الروسية إلى أن المملكة السعودية تدخل تطوير التكنولوجيا الفضائية في قائمة أولوياتها.

ويعتبر صاروخ "ستارت 1" شقيقا للصاروخ البالستي العابر للقارات الخاص بمنظومة "توبول" للصواريخ الاستراتيجية.

وهناك نوعان من صاروخ "ستارت 1"، لحمل ما يزن 850 كيلوغراما و500 كيلوغرام إلى مدار منخفض (400 كيلومتر).