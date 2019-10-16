محادثات روسية إماراتية لإرسال رائد فضاء إماراتي ثان إلى المحطة الدولية

أعلن المدير العام لوكالة الفضاء الروسية، دميتري روغوزين، عن محادثات بين روسيا والإمارات حول إرسال رائد فضاء إماراتي ثان إلى محطة الفضاء الدولية عام 2022.

موسكو - سبوتنيك. وقال روغوزين للصحفيين، اليوم الأربعاء: "المباحثات بدأت بالفعل على عدة مسارات، وكنا على علم بأنها ستبدأ فقط بعد الرحلة (لرائد الفضاء الإماراتي)، والمسار الأول هو تدريب رائد الفضاء الإماراتي، وليس المشارك في الرحلة، ويجب أن يكون لديه تخصص، على الأقل مهندس طيران".

وأضاف: "إذا وصلنا إلى العقد، أعتقد أن تاريخ ذلك المرجح هو الأشهر الأولى من عام 2020 وهذا يعني أن هناك حاجة إلى مجموعة جديدة من رواد الفضاء، وستكون مدة الإعداد سنة ونصف على الأقل، أي أقرب موعد للإرسال هو 2022".

وذكر روغوزين، بأن هذا كان موضوع مفاوضاته مع نظرائه من إمارة أبو ظبي، يوم أمس.

وأشاد روغوزين برائد الفضاء الإماراتي، وزميله الاحتياطي سلطان النيادي، الذي خضع لنفس التدريب معه، قائلا: "إنهم شباب جيدون جدا".

وفي وقت سابق، أعرب الإماراتي هزاع المنصوري، عن عميق شكره لروسيا الاتحادية ولمركز "يوري غاغارين لتأهيل رواد الفضاء"، على الجهود في تدريبه ومساعدته لأن يصبح رائد فضاء.

وتدرب هزاع المنصوري، مع زميله سلطان النيادي، منذ نحو عام، في مركز "يوري غاغارين"، في العاصمة الروسية موسكو، وانطلقت رحلته من قاعدة بايكونور الروسية في كازاخستان، على متن المركبة الفضائية "سويوز إم إس 15"، إلى المحطة الفضائية الدولية، يوم 25 سبتمبر/ أيلول الماضي.

وأقلت المركبة الفضائية "سويوز"، بالإضافة إلى المنصوري رواد فضاء من روسيا الاتحادية والولايات المتحدة.

وقام المنصوري بـ 16 تجربة علمية، من بينها تجارب على الحمض النووي، وتأثير الفضاء على إنسان من المنطقة العربية، وزراعة النخل في الفضاء.