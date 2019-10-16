إيران تهدد: الجهة المنفذة للهجوم على الناقلة ستتلقى الرد المناسب

قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي إن الجهة المنفذة للهجوم على ناقلة النفط الإيرانية "ستتلقى الرد المناسب على فعلتها".

وحسب وكالة الأنباء الإيرانية "فارس" قال ربيعي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الأربعاء، إن "التكهنات تشير إلى ضلوع نظام وحكومة ما في هذا الأمر ولكن ينبغي علينا الاطمئنان بصورة كافية. الإطلاق كان من الممكن أن يكون من متن قطعة بحرية ولكن المؤكد أنه لو كانت هنالك أي حكومة ضالعة في القضية فإننا لن نسمح لها الإضرار بنا".

وأضاف، أنه "حينما تصل الناقلة إلى إيران سيقوم الخبراء العسكريون بدراسة الحادث بدقة إلا أن منفذ الهجوم سيتلقى ردا مناسبا على ذلك".

وحول الهجوم التركي على الشمال السوري قال، "إننا نتفهم مخاوف تركيا إزاء حدودها إلا أن طريق الحل ليس عسكريا".

وأضاف، "إننا وفي الوقت الذي نتفهم مخاوف تركيا نشعر بالقلق أيضا على حياة وأمن أشقائنا الأكراد".

وأوضح بأن "شعوب المنطقة أخذت تشعر الآن أكثر مما مضى بأن أمريكا لا يمكن الاعتماد عليها"، وأضاف، أن "خروج أمريكا من شمال سوريا لا ينبغي أن يؤدي إلى الحرب وتشريد الأكراد".

وأضاف، "إننا نعارض نهج التفرد ونعتقد بأن هذه العمليات يجب أن تتوقف وأن يبدأ الحوار بين الطرفين وينفذ اتفاق أستانا وأن يقوم الجيش السوري بتوفير أمن الحدود لضمان مطلب تركيا وقد أعلنا استعدادنا للتعاون في هذا المجال".