اليابان تؤجل عرض الاحتفال بتتويج الإمبراطور بسبب الإعصار "هاجيبيس"

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، اليوم الخميس، أنه تقرر تأجيل عرض الاحتفال بتتويج الإمبراطور ناروهيتو حتى العــاشر من نوفمبر/ تشرين الثاني، بينما تعمل الحكومة جاهدة للتعافي من آثار الإعصار هاجيبيس.

ولقي 77 شخصا على الأقل حتفهم، الأسبوع الماضي، جراء الإعصار الذي اجتاح قطاعات واسعة من اليابان مصحوبا بأمطار غزيرة ورياح عاتية، مما تسبب في انهيارات أرضية وفيضانات واسعة. وفُقد عشرة أشخاص وأصيب 346 آخرون، وفقا لـ "رويترز".

At look back at #typhoon #Hagibis making landfall on southern tip of Izu peninsula late Saturday afternoon. The storm went on to reek havoc in many areas of eastern #Japan with record breaking rainfall pic.twitter.com/n9c9xnXqSx — James Reynolds (@EarthUncutTV) October 14, 2019

ومن المقرر إعلان تتويج الإمبراطور ناروهيتو رسميا في مراسم تعود لقرون بحضور نحو 2500 شخص بينهم رؤساء دول وشخصيات أخرى بارزة من قرابة 200 دولة.

Typhoon Hagibis is already battering Chiba Prefecture where violent gusts have torn roofs of homes and left some residents with injuries.#Hagibis #Typhoonhttps://t.co/xZHPRNU5fb pic.twitter.com/CD4NWZjmAg — NHK WORLD News (@NHKWORLD_News) October 12, 2019

وتولى ناروهيتو (59 عاما) العرش في مايو/ أيار، بعد أن أصبح والده أكيهيتو أول إمبراطور يتنازل عن العرش منذ 200 عام.