إيطاليا تطلب من تركيا وقف عمليتها في سوريا

أجرى رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، مكالمة هاتفية مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والتي قال خلالها إن روما تعتبر العملية العسكرية لأنقرة في سوريا "غير مقبولة".

ووفقا لصحفيين نقلا عن مصادر في قصر تشيغي الحكومي، فإن المحادثة استمرت بينهما أكثر من ساعة. وأضافت المصادر أن "لحظات من التوتر الشديد" نشأت خلال المحادثة، بعد اقتراح رئيس الوزراء الإيطالي "بإيقاف العملية العسكرية التي لها تأثير سلبي على المدنيين".

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، في الـ9 من تشرين الأول/أكتوبر الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام". وادعت تركيا أن العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".