مواصفات الطائرة الإيرانية التي تحدت بها طهران أمريكا

وكشف الوكالة الإيرانية "فارس"، مواصفات الطائرة التي اعتبر وزير الدفاع الإيراني العميد امير حاتمي أن تصنيعها "يثبت فشل الحظر الأمريكي ويحمل رسالة لـنظام الاستكبار".

والطائرة التي أطلق وزارة الدفاع الإيرانية عليها اسم "ياسين" هي طائرة عسكرية تدريبية متطورة.

وقالت وزارة الدفاع إن الطائرة يبلغ طولها 12 مترا، بينما ترتفع عن سطح الأرض 4 أمتار، ووزنها يبلغ 5.5 طن.

وأشارت الوزارة إلى أن الطائرة مزودة بمحرك "أوج" الوطني، وبإمكانها الهبوط والإقلاع بسرعة 200 كم في الساعة كحد أدنى، لتنضم بذلك لنادي أفضل الطائرات التدريبية في العالم.

Yasin, The modern training jet that Iran unveils

TEHRAN (Iran News) – Yasin indigenous modern training jet- was unveiled on Thursday at a ceremony #Iranairdefense #Iranmilitaryforces https://t.co/Dfve8XvkUS pic.twitter.com/K4Jl7N48os — irannewsdaily (@irannewsdaily) October 17, 2019

​ولفتت الوزارة إلى أن الطائرة مزودة بمحركين توربينيين بقدرة 7 آلاف رطل/قدم، أي ضمن مستويات الطائرات المقاتلة.

وقال وزير الدفاع الإيراني أنه بتصميم وتصنيع هذه الطائرة التدريبية المتطورة، تعد إيران من الدول القلائل التي تحوز هذه التقنية الجوية.