أردوغان: الجهود الأمريكية التركية المشتركة ستعزز السلام والاستقرار

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، إنه يثق في أن الجهود الأمريكية التركية المشتركة ستعزز السلام والاستقرار بعد أن اتفق الجانبان على وقف العملية العسكرية التركية في شمال شرقي سوريا.

وكتب أردوغان ردا على تغريدة من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وصف فيها الاتفاق بأنه "أخبار عظيمة" وقال "السيد الرئيس... سيتم إنقاذ المزيد من الأرواح عندما نتغلب على الإرهاب وهو العدو اللدود للإنسانية".

وتابع أردوغان قائلا "أثق في أن هذا الجهد المشترك سيعزز السلام والأمن في منطقتنا".

Mr. President, many more lives will be saved when we defeat terrorism, which is humanity's arch enemy. I am confident that this joint effort will promote peace and stability in our region. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 17, 2019

هذا وقد توصلت تركيا والولايات المتحدة إلى تفاهم حول سيطرة تركيا الكاملة على المنطقة الآمنة.

وقال وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو للصحفيين، بعد لقائه مع نائب الرئيس الأمريكي، مايك بينس "لقد توصلنا إلى تفاهم مع الجانب الأمريكي حول سيطرة تركيا بشكل كامل على المنطقة الآمنة".