أسرار القوات الخاصة الأمريكية بسوريا في خطر

ووفق "ميليتري تايمز" فإن مسؤولين في وزارة الدفاع الأمريكية يخشون أن تصبح أسرار القوات الخاصة الأمريكية في متناول المخابرات الروسية والحكومة السورية بعد إصدار الرئيس دونالد ترامب أمر سحب القوات من شمالي سوريا.

والمقصود بالأسرار التي باتت في خطر هو ما نقله الأمريكيون من معلومات إلى الأكراد خلال سنوات طويلة حيث اطلعت "قوات سوريا الديمقراطية" التي يدعمها الأمريكان على كيفية جمع القوات الخاصة الأمريكية للمعلومات الاستخبارية وأسماء العديد من المخبرين.

وقد يتم نقل كل ذلك إلى المخابرات الروسية بعد مغادرة القوات الأمريكية المنطقة وفقا لم قاله مسؤول سابق في المخابرات الأمريكية معتبرا أن هذا مؤشر على افتقار الولايات المتحدة إلى استراتيجية العمل في الشرق الأوسط.