فنزويلا لا تنوي نقل السيطرة على شركة النفط الوطنية إلى "روسنفط"

أعلن رئيس الجمعية الوطنية التأسيسية الفنزويلية، ديوسدادو كابيلو روندون، اليوم الجمعة، أن كاراكاس لا تنوي نقل السيطرة على شركة النفط الوطنية الفنزويلية إلى شركة "روسنفط" الروسية، موضحا أن تقارير وسائل الأعلام غير موثوقة.

موسكو - سبوتنيك. وقال روندون لوكالة "سبوتنيك"، ردا على سؤال، حول إمكانية نقل السيطرة على شركة النفط الوطنية الفنزويلية إلى شركة "روسنفط" الروسية، حسب ما تداولته وسائل الإعلام المعارضة في دول أمريكا اللاتينية: "لا، وبالطبع لا".

وأضاف "لدينا علاقات جيدة مع "روسنفط" وعلاقات ممتازة مع روسيا. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو أفضل صديق لفنزويلا ، وكذلك السيد رئيس شركة "روسنفط"، إيغور سيتشين، لدينا علاقات وثيقة في الاقتصاد، خاصة في ظل الحصار المفروض على فنزويلا. في الآونة الأخيرة، زار الرئيس نيكولاس مادورو موسكو وتحدث عن أهمية علاقاتنا مع روسيا".

وذكرت صحيفة "إل ناسيونال" الفنزويلية المعارضة، في وقت سابق، نقلاً عن مصادر، أن السلطات الفنزويلية تدرس احتمال نقل السيطرة الكاملة لشركة النفط الوطنية إلى شركة "روسنفط" الروسية، مقابل إعفائها من الدين المستحق عليها للجانب الروسي، دون تحديد نوع الدين.

وزعمت الصحيفة أن الجانب الروسي يدرس هذا الاقتراح؛ ووفقًا للصحيفة، لا يتعلق الأمر بالخصخصة، بل يتعلق بإجراءات قانونية أخرى.